Berlin, 14.12.2017: Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik der Neuen Rheinischen Zeitung an Ken Jebsen



KenFM – ein "Organ der Demokratie"



Von Redaktion und Herausgebern der NRhZ

Darf mensch in einer Demokratie Fragen stellen, Argumente austauschen, gegensätzliche Positionen vertreten? Ja, aber nur zwölf Minuten lang. Das empfiehlt der Bundespräsident der Jugend bei „Jugend debattiert“. Darf ein Journalist Fragen stellen, Argumente durchleuchten, Positionen verschiedener Interessengruppen gegenüberstellen. Ja, aber nicht alle Fragen, nicht in öffentlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten und nur mit genehmen Diskutanten. Warum die Macht der Macher unter Kontrolle gehalten werden muss, belegen einfache Beispiele der Kriegsrhetorik, die der Preisträger des Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik, Ken Jebsen, ständig in seinem unabhängigen Medienkanal KenFM zur Debatte stellt: „So sind illegale NATO-Angriffskriege heute 'friedenssichernde Maßnahmen', bezahlte Killer werden uns als 'moderate Rebellen' verkauft und ein US-Präsident, der während seiner gesamten Amtszeit Krieg geführt hat, darf auf dem Kirchentag in Berlin über seine humanistische Grundhaltung faseln und bekommt Applaus von Christen, die glauben kritisch zu sein.“ (Ken Jebsen)Ken Jebsen (Foto: arbeiterfotografie.com)KenFM entlarvt – für Vertreter der Machtelite völlig unerträglich – Widersprüche und stellt die Grundlage in Frage, warum die „westliche Wertegemeinschaft“ seit nunmehr 16 Jahren einen letztlich unbegründeten, verheerenden „Krieg gegen den Terror“ führt. Ken Jebsen, der ehemalige erfolgreiche ARD-Moderator und heutige Betreiber des crowdfinanzierten Medienportals KenFM fordert eine Ost- und eine Westerweiterung der Friedensbewegung.Für seinen aufklärerischen, unabhängigen, facettenreichen, urdemokratischen (Art. 5 GG) Journalismus erhält der vom Radiomann zum Fernsehmacher mutierte mutige Macher und Medienunternehmer Ken Jebsen den fünften „Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik“ der Neuen Rheinischen Zeitung, deren historisches, von 1848 bis 1849 von Karl Marx herausgegebenes Vorbild sich als „Organ der Demokratie“ betitelte.Die Preisträgerin und Preisträger der Vorjahre der vom Journalisten und Filmemacher Peter Kleinert (1937-2016) gegründeten Neuen Rheinischen Zeitung sind: Werner Rügemer (2008), Wolfgang Bittner (2010), Rolf Gössner (2012), Evelyn Hecht-Galinski (2014).Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30,10178 Berlin (nahe Alex, gegenüber Volksbühne)www.babylonberlin.deDonnerstag, 14. Dezember 2017, 18 Uhr / Einlass 17:30 UhrEintritt: 12 Euro,Die Vorverkaufsfunktion steht zurzeit vertragswidrig nicht zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Babylon +49-(0)30-24727-804 oder per eMail an dessen Geschäftsführer grossman@babylonberlin.de Wir gehen davon aus, dass die Preisverleihung trotz derwie geplant am 14. Dezember 2017 im Babylon in Berlin stattfindet.Mathias Bröckers (Enthüllungsautor mit satirischem Potential)Ken Jebsen (Kölner Karlspreisträger 2017)Evelyn Hecht-Galinski (Kölner Karlspreisträgerin 2014)Dirk Pohlmann (Teammitglied von KenFM-International)Klaus Hartmann (Deutscher Freidenker-Verband)Anneliese Fikentscher: 90 Jahre ArbeiterfotografiePrinz Chaos II. (Liedermacher und Kabarettist)DIE BANDBREITE (Polit-Hip-Hop-Band)General von Plattnitz (Kommandeur der obersten Heeresleitung Ost)Gilad Atzmon (britischer Jazz-Musiker, Autor und Palästina-Aktivist)Anneliese Fikentscher (NRhZ)Ullrich Mies (Herausgeber „Fassadendemokratie“)ist der Bundesverband Arbeiterfotografie, der wie sein Vorläufer, die vor 90 Jahren gegründete Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands, im Sinne ihres Wegbereiters Willi Münzenberg die Praxis pflegt, die Öffentlichkeit gegen die Interessen der Machtapparate des Kapitals zu informieren.Euregioprojekt Frieden, Deutscher Freidenker-Verband, Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg, Landesverbände Berlin und Nordrhein-Westfalen im Deutschen Freidenker-Verband, DDR-Kabinett Bochum, LUFTPOST - Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein, Human Connection, Edition Musikant GmbH, Daniele Ganser (Swiss Institute for Peace and Energy Research SIPER), Claudia von Werlhof (Forschungsinstitut für Patriarchatskritik und alternative Zivilisationen FIPAZ), Willy Wimmer (Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Helmut Kohl), Weltnetz TV, free21.org, Rubikon – Magazin für die kritische Masse, Muslim Markt, KAOS Kunst- und Videoarchiv, Quartalsschrift DAS KROKODIL...Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann, NRhZ, 22.11.2017Mit den Versuchen, die Karlspreisverleihung an Ken Jebsen zu verhindern:Eine starke Bewegung für Demokratie und Meinungsfreiheit ist entstandenAnlässlich der Attacken auf die Karlspreisverleihung an Ken Jebsen: Kundgebung am 14.12.2017 in BerlinDemokratie und Meinungsfreiheit verteidigenNRhZ 638 vom 29.11.2017Warum ich mich freueVon Elias DavidssonNRhZ 636 vom 08.11.2017Ken Jebsen erhält den Karlspreis der NRhZ! Bravo!Von Ansgar KleinNRhZ 635 vom 01.11.2017Ken Jebsen: mutig und unabhängigClaudia von WerlhofNRhZ 637 vom 15.11.2017Verleihung des Kölner Karlspreises der NRhZ an Ken Jebsen unter BeschussSäuberungs-Senator Lederer – Torhüter der einzig möglichen OrdnungVon Ullrich MiesNRhZ 637 vom 16.11.2017Kultursenator Lederer boykottiert PreisverleihungDer Berliner Babylon-SkandalEin Kommentar von Wolfgang BittnerNRhZ 638 vom 18.11.2017Andreas Wehr, 20.11.2017Solidarität mit Ken Jebsen!Rudolf Hänsel, NRhZ, 22.11.2017Pseudo-linke Politik und Journaille – und der unabhängige Journalist Ken Jebsen - Pogrom-Stimmung in Deutschland





