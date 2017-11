Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Anlässlich der Attacken auf die Karlspreisverleihung an Ken Jebsen: Kundgebung am 14.12.2017 in Berlin



Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen



Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Preisträger Ken Jebsen

den LINKEN Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Christiane Reymann und Andreas Maurer

Teammitglied von KenFM-International Dirk Pohlmann

Liedermacher Prinz Chaos II.

den NRhZ-Herausgebern Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Online-Flyer Nr. 639 vom 29.11.2017



Demokratie und Meinungsfreiheit sind in Gefahr. Die Kräfte des Imperiums zeigen ihr wahres Gesicht. Zu ihnen gehört auch der "linke" Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Sie wollen die Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik an Ken Jebsen im Berliner Kino Babylon verhindern. Sie haben dessen Betreiber – auch mittels anonymer Drohungen – derart unter Druck gesetzt, dass dieser die Veranstaltung vertragswidrig abgesagt hat. Dagegen ist eine starke Bewegung entstanden. In diesem Zusammenhang findet am 14. Dezember 2017 ab 16 Uhr in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz zwischen Babylon, Volksbühne und der Parteizentrale der LINKEN eine Kundgebung statt. "Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen" ist das Motto - gestützt durch Rosa Luxemburgs Satz "Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden".Kundgebungsflyer ( hier als pdf Hier der aktuelle Planungsstand:zwischen Babylon, Volksbühne und Parteizentrale der LINKENMitund denen, die noch gewonnen werdenIm Anschluss findet die Preisverleihungsveranstaltung statt.Mit den Versuchen, die Karlspreisverleihung an Ken Jebsen zu verhindern:Eine starke Bewegung für Demokratie und Meinungsfreiheit ist entstandenNRhZ 638 vom 22.11.2017Berlin, 14.12.2017: Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik der Neuen Rheinischen Zeitung an Ken JebsenKenFM – ein "Organ der Demokratie"NRhZ 634 vom 25.10.2017





