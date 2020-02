Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik für den inhaftierten Wikileaks-Gründer



Die Wahrheit wird gefoltert, sie heißt Julian Assange



Von Arbeiterfotografie und NRhZ

Online-Flyer Nr. 731 vom 02.01.2020



"Wir haben unsere Demokratie verloren. Sie ist im Gefängnis mit Julian Assange." (1) Journalisten(-Verbände) schweigen, Menschenrechtsorganisationen (NGOs) sind weitgehend handlungsunwillig, die deutsche Bundesregierung sieht "im Auftrag des Volkes?" weg und hört nicht hin, wenn im Herzen Europas ein weltbekannter Journalist in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis für keinerlei Verbrechen zu Tode gefoltert wird. (2) Und noch in seinen schlimmsten Stunden ist der Wikileaks-Gründer Julian Assange wieder – wie bei der Aufdeckung der US-Kriegsverbrechen im Irak (3) – der Bote unserer untergehenden Demokratien mit ihren immer weiter in den Schmutz sinkenden ethischen Werten und dramatisch zunehmend eingeschränkten Bürgerrechten. So sieht er aus: der Friendly Fashism hinter den letzten Fetzen seiner vorgehaltenen Maske aus Demagogie. Aber: viele Menschen weltweit haben längst erkannt, was auf dem Spiel steht. Sie protestieren täglich mit Aussagen wie "Ich bin Julian Assange", "Wir alle sind Julian Assange". Oder wie der in Deutschland lebende Musiker Guy Dawson aus Liverpool in einem Lied für den inhaftierten und Gefolterten 48jährigen Ausnahme- und einem von wenig verbliebenen echten Journalisten singt: "Überall in der westlichen Welt wachen Menschen auf und sind erschrocken. Warum soll es falsch sein Klarheit zu schaffen? Es ist der Beweis, dass wir nicht frei sind. Wir haben unsere Demokratie verloren. Sie ist im Gefängnis mit Julian Assange." (2) Die Neue Rheinische Zeitung, Organ für Demokratie in der Nachfolge von Karl Marx, hat Julian Assange – gemeinsam mit der Koblenzer Künstlerin und Veranstalterin Sabiene Jahn, im Dezember den Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik für 2019 verliehen. Beim Festakt im Frühjar 2020 gehen wir davon aus, Julian Assange als freien Mann unter uns begrüßen zu können.Julian Assange, geboren am 3. Juli 1971, zurzeit in Belmarsh Prison, London – Repro und Fotos: arbeiterfotografie.com (Anneliese Fikentscher, Senne Glanschneider und Andreas Neumann)Aktion für Julian Assange in der Universität Köln anlässlich einer Veranstaltung am 29. November 2019 mit Julian's Vater John ShiptonInstallation in der Galerie Arbeiterfotografie in Köln mit einem Kunstwerk von Hans Jörg Tauchert: "Politisch Verfolgte genießen Asyl".Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke am 29. November 2019 in der Universität Köln.Veranstaltung mit John Shipton und Sevim Dagdelen am 29. November 2019 in der Universität Köln, veranstaltet von "Die Linke SDS Köln", "Der Wendepunkt – Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln", "Kölner Friedensforum", DIDF, "Aufstehen – Ortsgruppe Köln", "Evangelische Gemeinde Lutherkirche Köln" und DFG-VKJohn Shipton am 29. November 2019 in der Universität KölnGuy Dawson trägt sein Lied für Julian Assange vor: We will always stand by Julian Assange, 29. November 2019, Universität KölnJohn Shipton umringt von Düsseldorfer Aktivistinnen des "Free Assange Committe Germany" am 29. November 2019 in der Universität KölnGuy Dawson und die Künstlerin und Kölner Karlpreisträgerin Sabiene Jahn (gemeinsam mit Julian Assange) bei der Solidaritätsaktion am 29. November 2019 in der Universität KölnAktion für Julian Assange in der Universität Köln anlässlich einer Veranstaltung am 29. November 2019 mit Julian's Vater John ShiptonGuy Dawson und die Künstlerin und Kölner Karlpreisträgerin Sabiene Jahn (gemeinsam mit Julian Assange) bei der Solidaritätsaktion am 29. November 2019 in der Universität KölnDetail der Installation in der Galerie Arbeiterfotografie in Köln mit dem Kunstwerk von Hans Jörg Tauchert: "Politisch Verfolgte genießen Asyl".aufstehen-Aktivistin: "Verbrechen aufdecken ist kein Verbrechen. Freiheit für Assange und Manning", 29. November 2019 in der Universität KölnInstallation in der Galerie Arbeiterfotografie in Köln mit Kunstwerk von Hans Jörg Tauchert: "Politisch Verfolgte genießen Asyl".Düsseldorfer Aktivistin des "Free Assange Committe Germany" am 29. November 2019 in der Universität Köln "Freiheit für Assange. Keine Auslieferung an die USA"Candles4Assange: Aktion am 26. Dezember 2019 (zweiter Weihnachtstag) am Chlodwigplatz in Köln (jeden 2. und 4. Donnerstag, 16 Uhr). Free Christmas. Free Julian Assange. Free Press.Candles4Assange: Aktion am 26. Dezember 2019 (zweiter Weihnachtstag) am Chlodwigplatz in Köln vor der alten Stadtmauer mit Hahnentor mit im Abbau befindlichem WeihnachtsmarktCandles4Assange: Aktion am 26. Dezember 2019 (zweiter Weihnachtstag) am Chlodwigplatz in Köln (jeden 2. und 4. Donnerstag, 16 Uhr). Free Christmas. Free Julian Assange. Free Press.Galerie Arbeiterfotografie in Köln mit Kunstwerk von Hans Jörg Tauchert: "Politisch Verfolgte genießen Asyl" und Aussen-Banner von Yoko Ono und John Lennon "WAR IS OVER! if you want it. Love. John & Yoko" Quelle: WARISOVER.COM #WARISOVERJohn Shipton spricht ein Grusswort für die Leserinnen und Leser der Neuen Rheinischen Zeitung am 29. November 2019 in der Universität KölnPlakat zur Installation: London & Berlin DON'T KILL Julian Assange. Free Julian Assange. Free Press(1) Guy Dawson: Lied für Julian Assange (Text s.u.)(2) "Denn ist es erst einmal ein Verbrechen, die Wahrheit zu sagen, während die Mächtigen Straflosigkeit genießen, wird es zu spät sein, den Kurs zu korrigieren. Wir werden unsere Stimme der Zensur und unser Schicksal der ungezügelten Tyrannei überlassen haben."Nils Melzer, UNO-Sonderberichterstatter über Folter, in einem Artikel zum 'Fall' Julian Assange. Die deutsche Bundesregierung weigert sich in skandalöser Weise, die Berichte von Nils Melzer zur Kenntnis zu nehmen.(3) Video "Collateral Murder" basierend auf geleaktem Material von Chelsea ManningBy a lonely prison wall I heard a young girl callingJulian they have taken you away.Because you did what was right and shone a glaring truthful lightNow a prison ship lies waiting in the bay.Chorus:Low lies from the Pentagons steely eyesthey punish those who stand in their wayFor you exposed their dirty warsand how they murder for their causeWe will always stand by Julian Assange.By a lonely prison wall I heard a young man callingplease remember, resist and fight for me.I dared to tell the truth about international crimesthey will send me to a dungeon in the USA.All around the western world good people are arising to alarmIts the proof we are not free,we have lost our democracy.Its in prison now with Julian Assange.Als ich an einem einsamen Ort der Gefängnismauer stand, hörte ich eine junge Frau rufen.Julian, sie haben dich mitgenommen. Weil du das gemacht hast, was richtig war und das Licht der Wahrheit brennen liessest. Jetzt wartet eine Gefängniszelle in diesem Bau.Unterirdische Lügen vom harten Gesicht des Pentagons. Sie bestrafen diejenigen, die ihnen im Wege stehen. Weil du der Welt über ihre dreckigen Kriege berichtet hast und auf welche Weise sie für ihre Zwecke Menschen ermorden.Wir werden immer zu Julian Assange stehen.Als ich an einem einsamen Ort der Gefängnismauer stand, hörte ich einen jungen Mann rufen. Bitte erinnert euch, zeigt Widerstand und kämpft für mich. „Ich habe es gewagt, die Wahrheit über internationale Verbrechen zu berichten. Sie werden mich in einen Kerker in der USA einsperren.“Überall in der westlichen Welt wachen Menschen auf und sind erschrocken. Warum soll es falsch sein Klarheit zu schaffen? Es ist der Beweis, dass wir nicht frei sind. Wir haben unsere Demokratie verloren. Sie ist im Gefängnis mit Julian Assange.Mr Julian AssangeDOB: 3/07/1971HMP BelmarshWestern WayLondon SE28 0EBUKBeim Briefschreiben ist einiges zu beachten: siehe FB Free Assange Committee Germany oderKoblenz im Dialog: https://www.facebook.com/koblenzimdialog/oder #FreeJulianAssangeoder https://www.facebook.com/groups/candles4assange





