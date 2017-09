Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Äußerungen von Donald Trump zum 11. September 2001



Wie konnte ein Flugzeug den Stahl durchdringen?



Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Online-Flyer Nr. 629 vom 20.09.2017



Seit 2016 kursieren im Netz - insbesondere bei youtube - Videos, die ein Interview enthalten, dass der heutige Präsident der USA, Donald Trump, unmittelbar nach den Anschlägen auf das World Trade Center per Telefon dem Interviewer Alan Marcus gegeben haben soll - laut antikriegTV im lokalen Fernsehprogramm von Fox (Fox TV 5) (1). Der britische Independent greift dieses Video am 16. Jahrestag der Anschläge, am 11. September 2017, auf, ohne die genaue Quelle zu benennen, betitelt den Beitrag mit "9/11: Donald Trumps bizarre Zitate über die Anschläge vom 11. September, bevor er Präsident wurde", zeigt aber nur einen kurzen, kaum aussagekräftigen Ausschnitt aus dem Video (2). Die NRhZ gibt, ohne die Authentizität mit letzter Sicherheit klären zu können, einen Ausschnitt aus dem Gespräch in der Form wieder, wie es bei antikriegTV enthalten ist - sowohl das automatisch erzeugte englischsprachige Transkript als auch die Einblendungen, die in deutscher Sprache eine Übersetzung der wesentlichen Aussagen darstellen.Screenshot des Beitrags im Independent - unten das Video-Fenster mit Trump-Interview (2)there's a great deal of question about whether or not the damage and and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes by architectural defect or possibly by bombs or or aftershock do you have any thoughts on thatwell it wasn't architectural defect herethe World Trade Center was always known as a very very strong buildingdon't forget that took a big bomb in the basement nowthe basement is the most vulnerable place because that's your foundation and it withstood thatand I got to see that area about three or four days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the buildingand I said I can't believe itthe building was standing solid and half of the columns were blown outand so this was an unbelievably powerful buildingif you don't anything about structure it was one of the first buildings who was built from the outsidethe steel... the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows you had the steel on the outsideso you enter steel on the outside of the buildingthat's why when I first looked and you had big heavy eye beams when I first looked at itI couldn't believe it because there was a hole in the steeland this is steel that was you remember the the width of the windows in the World Trade Center folks I think you you know if you were ever up there they were quite narrow and if between was this heavy steelI said how could a plane even a plane even a 767 or 747 or whatever it might have been how could it possibly go through this stealI happen to think that they had not only a plane but they had bombs that exploded almost simultaneously because I just can't imagine anything being able to go through that wallmost buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaftthis one was built from the outside which is the strongest structure you can haveand it was almost just like a like a can of soupScreenshot-Ausschnitt aus dem von "ron johnson" veröffentlichten Video - Bau der Stahlfassade des WTC (3)Es war kein architektonischer Defekt. Das World Trade Center war immer bekannt als ein sehr, sehr starkes Gebäude. Man sollte nicht vergessen, dass das Gebäude eine große Bombe in den Untergeschossen überlebte (Anschlag 1993) und dass die Untergeschosse die empfindlichste Stelle sind, weil es das Fundament ist.Und das Gebäude hat das ausgehalten. Ich habe den Ort gesehen. Weil einer meiner Bauingenieure dort eine Besichtigung mit mir gemacht hat, ein paar Tage nach den Anschlägen [von 1993].Ich konnte es nicht fassen. Das Gebäude stand fest und die Hälft der Stützpfeiler waren explodiert.Es war ein unglaublich mächtiges Gebäude.Der Grund, warum das WTC-Gebäude so schmale Fenster hatte, war der viele Stahl zwischen den Fenstern an der Außenseite, große, schwere Stahlträger.Und ich konnte es nicht glauben, da war ein Loch im Stahl, und wenn man sich an die schmalen Fenster erinnert, und der viele schwere Stahl dazwischen.Wie konnte ein Flugzeug, auch eine 767 oder eine 747 oder was es auch immer war, wie konnte es durch den Stahl hindurch kommen?Was mir durch den Kopf ging war, ob sie nicht nur ein Flugzeug hatten, sondern auch Bomben, die sie gleichzeitig zur Explosion brachten. Weil ich mir nicht irgendwas vorstellen kann, das durch diese Stahlwand hindurchgehen kann.Dieses (Gebäude) wurde von außen nach innen gebaut, was eine der stärksten Strukturen ergibt, die man haben kann, und es verhielt sich fast so wie eine Konservendose.Screenshot aus dem von antikriegTV veröffentlichten Video (1)1 Video "Explosiv: Donald Trump Interview am 11. September 2001 - Investigate 9/11"Veröffentlicht bei youtube im Kanal antikriegTV am 13.11.20162 9/11: Donald Trump's bizarre quotes about September 11 attacks before becoming PresidentBefore becoming 'leader of the free world', the reality TV star propelled conspiracy theories...Rachael Revesz in Independent am 11.09.20173 Video "DONALD TRUMP ON 9/11 TRUTH (WATCH THIS BEFORE VOTING)"Veröffentlicht bei youtube im Kanal "ron johnson" am 13.09.201616 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001Die auch von Donald Trump erkannten Ungereimtheiten der Operation 9/11 aufklären!Heinrich Frei in NRhZ 628 vom 13.09.2017





