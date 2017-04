Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Glossen



Verschwörungstheorien, Drohnen und die Schmach von Stalingrad



Unsere Freunde, die Amerikaner



Von Wolfgang Bittner

Online-Flyer Nr. 609 vom 19.04.2017



Anfang Februar erschien im Westend Verlag das Satire-Buch „Die Abschaffung der Demokratie“ von Wolfgang Bittner. In seinem Vorwort schreibt der Autor: "Die Politik fordert Satire heraus, sie ist nicht erst seit heute derart fragwürdig, dass in vielen Fällen nur noch der Ausweg in Spott, Ironie, Sarkasmus und Hohn bleibt. Denn bei genauerem Hinsehen liegt der Schluss nicht allzu fern, dass uns in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit die reale Idiotie umgibt. Nehmen wir die in letzter Zeit so intensiv betriebene Aufrüstung auf Kosten des Volksvermögens gegen einen fingierten Feind. Dachten nicht die meisten Mitmenschen um die Jahrtausendwende, das sei vorbei? Doch nicht wenige unserer Zeitgenossen scheinen als Couch-Potatoes nichts als ihr tägliches Tittitainment zu genießen, und die Medien unterstützen sie fleißig und beflissen dabei. (…) Wozu Satire? Lässt sich mit Satire überhaupt etwas ändern? Wer Satire liest und versteht, weiß doch sowieso schon Bescheid. Aber bisweilen dachte ich dann, dass manche dieser Texte, die schließlich auch einen unterhaltenden Charakter haben, diesen und jene, wenn schon nicht aufrütteln, so doch wenigstens amüsieren oder bestätigen könnten. Und eine positive Seite hat die Satire auf jeden Fall, nämlich für den Satiriker: Er lässt den Dampf ab, der gefährlich angestiegen ist, und danach geht es ihm besser. Ist das etwa nichts?" Ein Beispiel für viele aus dem Buch "Die Abschaffung der Demokratie":Die Amerikaner sind unsere Freunde. Sie bewohnen zwar nur einen Teil Amerikas, werden aber so genannt, weil die Bewohner der anderen amerikanischen Staaten im Verhältnis zu ihnen völlig unbedeutend sind. Die amerikanische Wirtschaft und ihre Banken bestimmen im Einvernehmen mit ihrer Regierung, ob und wie die Wirtschaft in weiten Teilen der Welt funktioniert. Zum Beispiel regulieren sie die Kapital- und Energiemärkte und den zwischenstaatlichen Warenaustausch. An erster Stelle steht natürlich die Erdöl- und die Waffenindustrie, zu der die Regierungsmitglieder intensive und auch persönliche Kontakte pflegen.Befreundet sind die Amerikaner mit Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt, so mit dem ukrainischen Präsidenten und Oligarchen Petro Poroschenko, den sie bei der Beseitigung seiner russophilen Landsleute unterstützen. Oder mit König Salman ibn Abd al-Azis Al Saud von Saudi-Arabien, der seine sunnitischen Glaubensbrüder in Syrien und im Irak in ihrem beherzten Kampf gegen die irrgläubigen Schiiten mit Waffen beliefert. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gehört zu diesen Freunden, denn er bewacht verlässlich den Bosporus gegen einen Einfall der Mongolen und hält sein Land sauber von allen oppositionellen Quertreibern.Dass dieses Amerika, das auch als USA firmiert, 19 Billionen Dollar Schulden hat und dass dort Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, ist selbstverständlich ein Gerücht. Und auch die Behauptung, es existiere eine kriminelle Organisation namens NSA mit Tausenden von Spitzeln, die uns und die übrige Welt ausspionieren, ist nur eine von den vielen Verschwörungstheorien unserer Gegner. Dazu gehört übrigens auch das böswillige Gerede, bei uns seien Atomraketen der USA stationiert und von Ramstein aus würden amerikanische Drohnen zur Ermordung politischer Widersacher gesteuert.Ebenso wenig gibt es eine Spionageagentur namens CIA, die durch Farb- und Blümchen-Revolutionen Regimewechsel zum Zweck der Entstaatlichung anderer Länder vorbereitet sowie Interventionskriege anzettelt und dadurch Millionen Menschen zur Flucht zwingt. Alles nur niederträchtige Verschwörungstheorien! Schon immer ist dieses Amerika „the land of the free and the home of the brave“ gewesen, ob für die gottesfürchtigen Einwanderer, die heidnischen Ureinwohner, genannt Indianer, oder die afrikanischen Zuwanderer. Eine mustergültige Demokratie! Und was für die Amerikaner gut ist, soll der ganzen Welt zugutekommen.Unsere Freunde sind verlässlich, sie schützen uns. Vor wem, ist entsprechend der jeweiligen weltpolitischen Lage ganz verschieden. Sie unterhalten etwa tausend Militärbasen in aller Welt und sind auch sonst überall präsent. Ihre Raketen stehen an allen strategisch wichtigen Punkten. Ihre Kriegsschiffe liegen im Pazifik, im Atlantik, im Mittelmeer und sogar im Schwarzen Meer. Mit Atomsprengköpfen ausgestattete B-52-Bomber, liebevoll „Big Ugly Fat Fucker“ genannt, patrouillieren entlang den Grenzen Russlands.Jederzeit sind 40.000 Soldaten mit Kampfjets, Panzern, Artillerie und Raketen bereit, Polen, die baltischen Staaten, Bulgarien oder Rumänien wie auch uns zu verteidigen, vor wem auch immer und ob wir es wollen oder nicht. Aber wir wollen es, unsere Politiker bestehen darauf! Sie folgen bereitwillig den Anweisungen der NATO, deren oberste Befehlszentrale in Washington unsere Sicherheit gewährleistet.Deswegen sind unsere Soldaten wieder in aller Welt aktiv. Sie dürfen sogar eine sogenannte Speerspitze von 5.000 Elitekämpfern anführen, die an vorderster Front gegen Russland stehen soll und auf die unsere Regierung stolz ist. Bekanntlich ist der deutsche Soldat ein Vorbild für Tapferkeit und Opferbereitschaft. Vielleicht gelingt es ihm mit Hilfe unserer Freunde demnächst ja doch noch, die Schmach von Stalingrad zu tilgen. Freedom and democracy forever!Wolfgang BittnerDie Abschaffung der DemokratieWestend Verlag, Frankfurt am Main 2017, 16 Eurohttps://www.westendverlag.de/buch/die-abschaffung-der-demokratie/





Startseite nach oben