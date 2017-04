Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

US-Angriff auf Syrien: LEGAL ILLEGAL SCHEISSEGAL



Etwa 70 Antikriegsgegner versammelten sich – auf Initiative des Antikriegsbündnisses Aachen AKB – einen Tag nach der völkerrechtswidrigen Aggression der USA gegen Syrien am Samstag, den 8.4.2017, in Aachen, um dagegen zu protestieren und vor einer militärischen Eskalation zu warnen. Redner des Antikriegsbündnisses Aachen und der Linkspartei, MdB Andrej Hunko, verwiesen darauf, dass der Angriff durchgeführt wurde, ohne dass Beweise für die Verantwortung der syrischen Regierung vorgelegt worden wären. Und selbst wenn Syrien dafür verantwortlich wäre, sei Krieg und Eskalation der falsche Weg. Ungeheuerlich, so Andrej Hunko, sei das Verhalten von Frau Merkel, die für den offenen Rechtsbruch der USA Verständnis zeigte, ebenso wie SPD-Minister Gabriel.



